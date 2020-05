Woningblok Deventer ontruimd na gaslek door aanleg speeltuintje

150 jaar Deventer Schouwburg: van theaterspo­ken tot overleven in coronatijd

12:00 Het is donker in de Deventer Schouwburg. Op het podium in de grote zaal staat een brandende lamp op een standaard: the ghost light. Het moet de geesten tevreden houden en hoop bieden in (deze) moeilijke tijden. Daphne Scholting en Ischa Arnoldus hadden zich de 150ste verjaardag van hun schouwburg op 28 mei heel anders voorgesteld. Ze vertellen over vroeger en nu.