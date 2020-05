Woningblok Deventer ontruimd na gaslek

Basis­school moet extra schoon zijn, maar wel liefst zonder extra schoonmaak-uren: ‘Hier wat meer en daar wat minder’

10:00 Dagelijks intensief schoonmaken. Dat is de opdracht die basisscholen meekregen bij de heropening. Maar dat betekent niet dat overal nu drie keer per dag een schoonmaker op de stoep staat, weet Stanley ter Wal van DJM Bedrijfsdiensten in Deventer: ,,In normale tijden is er al amper geld voor schoonmaak.”