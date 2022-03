Woningbouw, parkeren en windmolens houden Deventer bezig, maar zo slecht gaat het toch niet?

Oorlog Oekraïne zorgt voor drukte bij Deventer uitrus­tings­win­kel: ‘Kogelwe­ren­de vesten zijn al uitver­kocht’

Kogelwerende vesten, EHBO-koffers, wapentassen: ze vliegen de webshop van het Deventer bedrijf First Care Company uit. De winkel, naar eigen zeggen ‘specialist in uitrusting’, ziet de vraag naar zijn producten enorm toenemen nu de situatie tussen Rusland en Oekraïne is verslechterd. ,,Hoeveel weet ik niet, maar we hebben het echt enorm druk”, zegt medewerker Peggy Haeke.

