Woningbouw Terwolde vlotgetrokken

Nu de nieuwe bouwkavels in Terwolde niet meer louter verkocht worden via collectief particulier opdrachtgeverschap is de bouw vlotgetrokken. Er zijn nog maar een paar kavels te koop ten zuiden van de dorpskern. Inmiddels zijn wegen geasfalteerd en zijn de nutsvoorzieningen aangelegd. Nikkels en IJsseldal gaan ieder een deel bouwen en ook zijn er acht vrije kavels.

Waar in Teuge de collectiviteit om te bouwen juist mensen aantrok, was dat in Terwolde niet het geval. Je eigen huis (laten) ontwerpen en bouwen, samen met je toekomstige buren: het leek zo mooi, maar in Terwolde werktehet niet. In tegenstelling tot eenzelfde concept in Teuge, ontbrak in Terwolde simpelweg de belangstelling voor CPO. Informatie-avonden en lagere kavelprijzen veranderden daarin niets.

Daarom gingen ze in de vrije verkoop en dat heeft geholpen, vertelt wethouder Arjen Lagerweij. ,,Er waren twee segmenten, voor starters en voor senioren. De laatste komt later, dus daar kijken we nog hoe de vraag is. Maar voor nu zijn we helemaal tevreden. Er zijn verschillende kavels verkocht en er zijn ook nog een paar opties.''