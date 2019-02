Woningbouwcorporaties willen huurhuizen verduurzamen in plaats van belasting betalen

Woningbouwcorporaties uit de wijde regio hebben in Den Haag geprotesteerd tegen de Verhuurdersheffing. De belasting die het Rijk heft over sociale woningen steken de verhuurders liever in verduurzaming van hun huizen en het om laag brengen van woonlasten van hun huurders. Alleen al in de Stedendriehoek gaat het om 71 miljoen dat geinvesteerd zou kunnen worden in de komende twee jaar. Ook corporaties uit Salland en Zwolle zijn naar Den Haag afgereisd om de eigen plannen te presenteren.

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de schatkist. Dit jaar gaat dat om totaal 1,7 miljard. Landelijk bezien willen de verhuurders 100.000 sociale huurhuizen extra verduurzamen. Alle in de Stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer gewortelde woningcorporaties steunen deze actie: Ieder1, Rentree, Veluwonen, Ons Huis, de Goede Woning, de Woonmensen, IJsseldal Wonen en de Marken.

300 huizen extra

Vanuit Salland is Salland Wonen afgereisd naar Den Haag om de verduurzaming samen met Urgenda op de kaart te zetten. SallandWonen betaalde bij invoering in 2013 112.000 euro verhuurderheffing aan het rijk. In 2018 was dat bedrag al opgelopen tot 4,2 miljoen euro. In 2019 en 2020 zal dat bedrag verder oplopen naar 5 miljoen per jaar. Met die 10 miljoen kan SallandWonen bijna 300 huurwoningen extra verduurzamen. ,,Daarmee zorgen we goed voor de aarde en voor de portemonnee en het wooncomfort van onze huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op", vindt bestuurder Marijke Kool van Salland Wonen. Wethouder Blind van Olst-Wijhe is mee geweest om zijn steun te betuigen.

Moeilijke opgave

Ook Monique Boeijen van Woningstichting SWZ was mede namens deltaWonen en Openbaar Belang aanwezig om Zwolse steun te betuigen en hun deelname te bevestigen aan het actieplan. De drie Zwolse woningcorporaties betalen jaarlijks gezamenlijk 21 miljoen euro verhuurdersheffing aan het Rijk. ,,We vinden het belangrijk om mee te doen. We zetten ons iedere dag in voor betaalbaar wonen en we willen zoveel mogelijk investeren in de verduurzaming van de woningen. En natuurlijk willen we ook een bijdrage leveren aan een betere wereld. Met de verhuurdersheffing is dat een moeilijke opgave.”