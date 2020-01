Woningcorporatie zet bewoners van Bloemenkamp niet op straat, ‘een kwestie van fatsoen’

Nachtver­ple­ger doorkruist Sallandse regio voor verschil­len­de zorginstel­lin­gen

14:05 Negen regionale zorgverleners hebben de handen ineen geslagen en betalen gezamenlijk een Regioverpleegkundige. Daardoor zijn er minder zorgverleners in de nacht nodig. Nachtverzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen de hulp van de regioverpleegkundige inroepen. Het is de Sallandse manier om het hoofd te bieden aan het groeiend aantal vacatures in de zorg enerzijds en de wachtlijsten voor verpleeghuizen anderzijds.