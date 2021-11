Woningcrisis: Deventer wil na nieuwbouw ook bij bestaande huizen dat eigenaar er zèlf gaat wonen

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Lichte daling van aantal besmettin­gen in regio, maar Urk weer uitschie­ter

In de veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 1220 mensen positief getest. Dat zijn 143 met corona besmette mensen minder dan een dag eerder, toen nog sprake was van een stijging van 44. Op negen na zijn alle gemeenten in de Stentor-regio zorgelijk rood gekleurd op de actuele coronakaart, een etmaal eerder kleurden slechts zes gemeenten niet rood.

9 november