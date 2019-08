Woningen Bursestraat Deventer ontruimd vanwege verzameling munitie uit Tweede Wereldoorlog

In de tuin van de verzamelaar was tegen 10.15 uur sprake van rookontwikkeling, waarna de brandweer werd opgeroepen. Volgens politiewoordvoerder Ruud Visser was de man in de tuin aan het ‘klussen’ en is daarbij iets misgegaan. Daarop werden specialisten van de politie en brandweer opgeroepen om onderzoek te doen naar wat aanvankelijk ‘brandgevaarlijke materiaal’ werd genoemd.

Inmiddels is ook de EOD aanwezig om de munitieverzameling stuk voor stuk te inspecteren en te beoordelen hoe gevaarlijk de munitie is. ,,Omdat je dat met het blote oog niet kunt zien, is de EOD opgeroepen.” Volgens Visser maken de meeste verzamelaars van dergelijk spul de munitie onklaar, maar is het dan vaak nog steeds niet toegestaan om het in bezit te hebben. ,,Wat niet wordt vernietigd, nemen we in beslag.” De Bursestraat is gedurende het onderzoek afgesloten. Dit duurt volgens politiewoordvoerder Ruud Visser vermoedelijk nog de hele middag.