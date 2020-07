Woningen in Deventer wisselen in recordtijd van eigenaar: ‘Gemiddeld 23 dagen te koop’

Honderd extra asielzoe­kers blijven langer in Schalkhaar dan afgespro­ken half jaar

27 juli In het asielzoekerscentrum in Schalkhaar worden sinds februari honderd asielzoekers extra opgevangen, boven op de 550 vaste plekken. De afspraak was dat dit voor een half jaar zou zijn, maar de opvang van deze extra vluchtelingen wordt per 1 augustus met een half jaar verlengd.