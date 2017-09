Woon- en zorgcentrum Humanitas decor voor documentaire ‘Mam’

Oude en nieuwe Deventer helden in Stadsetalage

8:54 In de Stadsetalage aan het Grote Kerkhof opende museumorganisatie Deventer Verhaal gisteravond de tentoonstelling ZORG LAND GOED. Onderwerp is de eeuwenlange en grootschalige combinatie van het verlenen van zorg in gasthuizen en ziekenhuizen en de grond en boerderijen die de zorgcentra daar in ruil voor kregen.