Woonhuis van Etty Hillesum in Amsterdam gered, ook dankzij opgelucht Deventer

Opluchting in Amsterdam, maar ook in Deventer. Het woonhuis van Etty Hillesum in de hoofdstad wordt gered van de sloop, nu de gemeente Amsterdam het pand aanwijst als monument. ,,Mooi nieuws’’, reageert Lex Rutgers, betrokken bij het Etty Hillesum Centrum in Deventer en kenner van het Joodse leven in de Hanzestad.