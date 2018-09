Woonvorm voor verstandelijk beperkten in voormalig wijkgebouw Zandweerd

Zorginstelling 's Heeren Loo opent dinsdag 11 september de eerste zelfstandige woonlocatie voor licht verstandelijk beperkten in Deventer. ,,Uniek. Voor Deventer is dit een nieuwe woonvorm.''

Het voormalige wijkgebouw van de Zandweerd is vanaf dinsdag 11 september een woonlocatie voor licht verstandelijk beperkten. Zorginstelling 's Heeren Loo opent er dan een woonvorm waar twaalf licht verstandelijk beperkten permanent kunnen wonen.

,,We waren al een tijdje op zoek naar een plek in Deventer", laat Maaike Scherpenzeel namens 's Heeren Loo weten. De zorginstelling heeft landelijk zelfstandige woonvormen voor licht verstandelijk beperkten, maar bood in Deventer alleen nog maar zorg aan huis aan. Hulp en ondersteuning aan huis in het oosten van Nederland werd vanuit Deventer geregeld.

Ambulante zorg

,,We boden al wel zorg in Deventer, maar dat was vooral ambulante zorg voor ouders, kinderen en zelfstandig wonende mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zorg waarbij we als zorginstelling aan huis kwamen bij cliënten. Vanaf 11 september hebben we ook een woonlocatie. De eerste in Deventer waar cliënten permanent kunnen wonen en waar de hele dag begeleiding aanwezig is.''

Zelfstandig

Cliënten in de nieuwe woonlocatie wonen zelfstandig in het voormalige wijkgebouw met 24 uur begeleiding. De cliënten hebben in het appartement alle voorzieningen om zelfstandig te wonen. Er is begeleiding aanwezig wanneer zij ondersteuning nodig hebben. ,,Eindelijk kunnen die cliënten ook in Deventer terecht in een pand dat zich er uitstekend voor leent.''