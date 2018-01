Woonwagens welkom op Deventer Bedrijventerrein A1

Er lijken veel meer nieuwe standplaatsen nodig voor woonwagens in Deventer. Volgens wethouder Jan Jaap Kolkman (PvdA) zijn er de komende jaren veertien nieuwe standplaatsen nodig, maar woonwagenbewoners komen zelf met een veelvoud van dat aantal.

In een kersverse nota van Kolkman wordt het aantal van veertien nieuwe standplaatsen genoemd. ,,Maar alleen al bij kermisexploitanten is er behoefte aan twintig nieuwe standplaatsen voor woonwagens’’, zegt Etienne van Hezik-Albers. Zij is kermisexploitant en was afgelopen week bij een raadsvergadering over de woonwagenstandplaatsen aanwezig. Voor de groep kermisexploitanten is er nu al heel weinig plek. Van Hezik-Albers: ,,Er zijn nu twintig kinderen van kermisexploitanten, die allemaal graag binnenkort in Deventer willen wonen en een bedrijf willen. Waar moeten die naar toe? Straks parkeren we op het Grote Kerkhof.’’

Langs de A1

Een deel van de kermisexploitanten zou op het Bedrijventerrein A1 terecht kunnen. ,,Al kregen wij te horen dat dat ook niet doorgaat’’, zegt kermisexploitant Paul van Hezik. Wethouder Kolkman geeft aan dat dat veranderd is. Er zou wel ruimte zijn op de locatie langs de A1. Volgens Kolkman is groep kermisexploitanten niet in het onderzoek meegenomen omdat het om woon-werkplaatsen gaat. ,,Dat is een andere categorie.’’

De gemeente Deventer wil drie plekken voor woonwagenstandplaatsen voor Deventenaren met een bedrijf aanleggen op het Bedrijventerrein A1. Of dat genoeg is moet blijken. De kermisexploitanten kunnen nu terecht op een terrein op Kloosterlanden. Dat terrein is nu te klein. De gemeenteraad wil van wethouder Kolkman wel weten of de aantallen uit zijn notitie kloppen.

Discriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) tikte de gemeente Deventer in 2016 al op de vingers, omdat het een 'uitsterfbeleid' voor woonwagenstandplaatsen voerde. Deventer discrimineert op deze manier woonwagenbewoners 'op grond van ras', stelde het CRM. De Nationale Ombudsman oordeelde in mei ook over het 'uitsterfbeleid' van een groot aantal gemeenten.