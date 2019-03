Woordvoerder Attero: ‘ja wij hebben asbest, maar dat is niet in brand gevlogen’

Jaap Quant gaat over de veiligheid bij Attero. Het grote afvalverwerkers bedrijf in Wilp waar zaterdag een immense brand ontstond. Een afvalberg vatte vlam. Die smeulde zondag nog na. Apeldoorn, Deventer en Zutphen zaten in de stank. Er zijn geen giftige dampen vrij gekomen en ook geen asbest, verklaart Quant.

Jullie slaan ook asbest op, heeft er zaterdag ook asbest in brand gestaan?

,,Nee, gelukkig niet. Dat kan ik uitsluiten. Wij hebben asbest en ons vak asbest heeft geen vlam gevat. Wij hebben de opslag in vakken verdeeld. En de stroom asbest is absoluut vrij gebleven van vuur en vlammen. Dat verzeker ik iedereen.’’

Zaten er wel andere gevaarlijke stoffen bij de dampen?

,,Nee, het was het gewone stortafval. Dat wat mensen in een container gooien of aan de weg zetten. De rook was even gevaarlijk als de rook die bij een normale andere brand vrij komt.’’

Hoe kon dit gebeuren?

,,Veel voorkomende oorzaak is broei, bij branden bij afvalverwerkers. Of dat zo is, moet nog duidelijk worden. Daar lijkt het overigens wel sterk op. Broei ontstaat vaak bij warme temperaturen. Het klopt dat het dit weekeinde nat en relatief koud is. Maar bij afvalbergen is het niet zo dat het dan bij koude temperaturen niet kan ontstaan. Het is altijd mogelijk. Al gebeurt het in de winter minder snel.’’

Dit is de tweede brand in vijf jaar tijd bij jullie, is dat niet veel?

,,Iedere brand willen wij niet. Het is helaas zo dat er regelmatig branden zijn bij afvalverwerkende bedrijven, zoals wij zijn.’’

Moeten wij daar als samenleving mee leren leven?

,,We doen er veel aan om het te voorkomen. Gisteren om vijf is er een inspectieronde geweest. Een ronde om te kijken of er mogelijk rookvorming is. Dat was er niet. Om negen uur was er een nieuwe ronde. Toen is de brand door medewerkers van ons ontdekt. In vier uur werd de brand zo groot.’’

Zijn nog andere bestrijdingsmogelijkheden, dan het mensenoog?