Wordt deze plek in Colmschate een bedevaartsoord door heilige Titus Brandsma? ‘Historisch moment’

Kijk, daar ligt-ie, wijst Johan Maas trots op een kleinood, in een vitrine in de Titus Brandsma Gedachteniskapel in Deventer. De rozenkrans, die Brandsma op die fatale zomerdag in 1942 in het concentratiekamp in Dachau droeg. De geboren Fries overhandigde de rozenkrans aan de verpleegster die hem de dodelijke injectie toediende.