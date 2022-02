Wordt het nog winter? De weeramateur gelooft er niet meer in

,,Ik heb in de afgelopen weken al twee keer het gras gemaaid. Oké, alleen het kopje eraf hoor. Maar het gras maaien in februari, dat is toch een teken’’, zegt Mark Wolvenne over zijn gazon in Twello. In die achtertuin staat zijn weerstation. Daar houdt hij barometers, hygrometers en thermometers nauwlettend in de gaten, maar hij kijkt dus net zo goed naar wat verder in zijn tuin gebeurt. ,,De tortelduiven hebben ook al een nest gemaakt. Dat zegt volgens mij veel.”