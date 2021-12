Wordt het thuis even te druk met de kinderen? Mathijs zorgt in Diepenveen voor ‘sportopvang’

VIDEO Zutphense Rapper Pjotr brengt tracks op ouderwetse cd uit, fans enthousi­ast: ‘Ik wil juist oude tijd in’

‘Hits verkopen vanuit de kofferbak’: rapper Pjotr is nog maar 28 jaar oud, maar duikt terug in de tijd en brengt een mixtape uit. De Zutphenaar verwent zijn tienduizenden volgers op een cd vol met zijn favoriete tracks. „Het is een beetje bij elkaar geraapt, maar dat was juist wat ik wilde.”

17 december