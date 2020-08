Wordt het weerrecord van 45 jaar oud deze week verbroken? ‘Spannend of de hittegolf aanhoudt’

Hittegolf 2020: dag 13Hittegolf 2020 dag 13. De eerste hittegolf van 2020 is een feit en het is een pittige. Onze weerman Mark Wolvenne uit Twello praat je elke dag bij. Hoe lang houdt de hitte aan?

,,Vandaag wordt het spannend of de 25 graden halen. Na al die buien ‘met van alles wat’ zondagavond is het nu zo'n 22 graden in de ochtend. Je hebt nog last van buienrestanten van Duitsland. Heerlijk natuurlijk. Ik denk echter dat de zon het vanmiddag wel gaat winnen. En ik heb opdracht gegeven met de föhn naast de thermometer te staan.”

Volledig scherm Gaat de hittegolf vandaag door? © Jeroen Jazet

,,Nee, dat is maar gekheid natuurlijk. We doen het wel officieel. Maar als we vanmiddag 25 graden halen, dan komt het wel heel dichtbij dat we het oude record van 1975 kraken. Dinsdag is nog even een wat koelere dag, al verwacht ik 25 graden. Woensdag wordt het al weer 26, donderdag en vrijdag weer 27 graden.”

,,Na het weekeinde gaat het wel echt omslaan. Dan komt er een lagere drukgebied en daar zullen veel mensen blij mee zijn. Aan het einde van deze maandag kunnen we ook wat buitjes verwachten. Niet te vergelijken met de zondagavond, toen een heel erg mooie shelfcloud over ons heen kwam. Dat was wel smullen voor een weerman. Ik stond het het weiland en zag hem aankomen. Wel op tijd weg natuurlijk voor de bliksem komt. Hoewel het bij ons in Twello beperkt bleef tot een fikse bui.”

,,In Midden-Frankrijk is het nu zo'n 19 graden. Daar is het al frisser. Onze wind komt echter uit Duitsland. Daar is het nog wel warmer. Oost-Duitsland haalt wel de 27 graden. En dat komt nu naar ons toe.”

Volledig scherm © Jeroen Jazet