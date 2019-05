Wordt te hard rijden in Overijssel onmogelijk? Provincie test snelheidsbegrenzers voor auto’s

Met Intelligente Snelheid Assistentie (ISA) worden de Overijsselse veiliger, hoopt de provincie. Het systeem zorgt ervoor dat een auto de plaatselijke geldende maximumsnelheid kent. Er kan voelbaar weerstand worden gegeven in het pedaal wanneer de bestuurder te hard wil. De techniek werkt voor iedere geldende maximumsnelheid, het maakt dus niet uit of die 30, 50, 80 of 100 kilometer per uur is.

Weerstand in gaspedaal

ISA maakt gebruik van snelheidsherkenningcamera en GPS-gekoppelde snelheidslimietgegevens, die vaak al in moderne auto’s zijn ingebouwd. De ISA-systemen remmen de auto niet zelf af, maar zorgt ervoor dat harder rijden niet gaat. In het gaspedaal is weerstand voelbaar, ook worden er hoorbare signalen gegeven. Het blijft wel mogelijk om bijvoorbeeld voor een inhaalactie het systeem te ‘overrulen’.

Het bedrijf V-Tron uit Deventer gaat voor de provincie met de ontwikkeling van het systeem aan de slag. De proeven met het instrument gaan in de zomer van 2019 van start en worden eind 2020 afgerond. TNO gaat bekijken welk effect het systeem op de deelnemers en de veiligheid op de weg heeft gehad. Behalve Overijssel doen ook provincie Noord Holland en de gemeenten Ede, Tilburg en Helmond mee. In totaal wordt ISA in honderdvijftig auto's ingebouwd.

Verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden is landelijk met 11 procent is toegenomen in 2018. In Overijssel was er echter een daling. De Europese commissie werkt aan plannen om een aantal veiligheidstechnieken voor nieuwe typen auto's die vanaf 2023 op de markt komen verplicht te stellen. ISA is één van de technieken die momenteel wordt besproken.

Woonwijken en woonerven

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen kent ISA al langer, maar is wat sceptisch over de werking ervan. ,,Deze proef is ook al eens in Tilburg gehouden. De techniek is in mijn ogen vooral nuttig voor woonwijken en woonerven, waar je maximaal 30 of 15 kilometer per uur mag en waar te hard gaan groot gevaar oplevert. Er zijn altijd bestuurders die zich ook daar niet kunnen beheersen’’, aldus Tertoolen.