Worpse traditie gooit hoge ogen bij Bolwerksmolen, verderop in Deventer

Het is druk in de stralende lentezon op het veldje voor de Bolwerksmolen. Er staat een kraam voor een kop koffie en een broodje, en op het veldje voor de molen liggen tientallen kleedjes uitgestald met daarop veel speelgoed, bordspellen, huisraad en allerlei andere spullen. ,,Allemaal gedoneerd voor het goede doel. We hebben hier 0,0 procent voor betaald'', zegt John Vos.

Sterke traditie

Fifty-fifty

''Gelukkig bood de molenaar ons deze plek aan'', zegt Vos. ''Kijk eens wat een mooie locatie!'' De opbrengst ging altijd naar de kerk en nu die wordt afgebroken, moest daarvoor ook een nieuwe bestemming komen. Die was snel gevonden. ,,Ik ben bestuurslid van stichting Don Bosco Deventer en mijn vrouw zamelt met haar team geld in voor Alpe d'HuZes'', zegt Vos. ,,Na aftrek van alle kosten wordt de opbrengst netjes verdeeld: 50-50.'' Het geld komt daarmee ten goede aan hulp en activiteiten voor jongeren in Deventer en gaat naar onderzoek tegen kanker.

,,En ze helpen weer opruimen, want vanavond is het weer schoon hier. Maandag is alles weg. Dan zie je alleen nog platgelopen gras'', zegt Vos. ,,Wat we vandaag overhouden doneren we aan andere goede doelen of verkopen we, zoals het metaal. Dat levert nog meer op voor het goede doel.''