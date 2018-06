Yanaika uit Joppe: twaalf jaar en de hoofdrol in een grote musical

Twaalf jaar en één van de hoofdrollen in een musical naast professionele acteurs in het Zwolse theater De Spiegel. Voor Yanaika Janssen uit Joppe slechts het begin. „Als ik eenmaal op het podium sta, dan gaat het vanzelf."

Komende zaterdag is het zover. Dan staat Yanaika Janssen uit het kleine dorp Joppe, onder de rook van Deventer, tussen professionele musicalsterren als Sander van der Poel, Lotte Verhoeven en Jelle Zijlstra. De eerstejaars leerling van Het Stedelijk in Zutphen heeft één van de hoofdrollen in de voorstelling Nooit Gedacht Land, de eindvoorstelling van de RTL Telekids Musicalschool die wordt opgevoerd in theater De Spiegel in Zwolle.

Nog een kleine week en dan sta je op het podium als één van de hoofdrolspelers in een theaterzaal met honderden mensen. Ben je niet zenuwachtig?

Yanaika: „Om eerlijk te zijn: best wel. Het is best spannend, want dit is mijn eerste keer dat ik zo'n grote rol heb in een grote voorstelling. Anderzijds, als ik eenmaal op het podium sta, dan gaat het vanzelf. Ik speel de rol van Agnes, één van de vijf weeskinderen die graag naar Nooit Gedacht Land willen."

Hoe ben je in beeld gekomen voor een van de grootste rollen van deze musical?

„Ik zit nu al zo'n vier à vijf jaar bij de RTL Telekids Musicalschool. Elke week krijg ik in Amersfoort les in zingen, dansen en acteren. Twee jaar geleden heb ik auditie gedaan voor de Topclub. Dat is voor de gevorderden. Als lid van de Topclub ben ik in beeld gekomen voor één van de hoofdrollen van de eindvoorstelling. De audities en daarna de repetities waren in Amsterdam."

Kun je vertellen waar de musical over gaat?

„De musical gaat over een groep weeskinderen die allerlei avonturen beleeft. Zo vindt onder meer een ontmoeting plaats met Peter Pan in Nooit Gedacht Land. Ik speel één van de vijf weeskinderen die samen op reis gaan."