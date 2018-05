Dit is de eerste nachtburge­mees­ter van Deventer

25 mei Karlijn Ribbers (38) is voorgedragen om de eerste nachtburgemeester van Deventer te worden. Dat heeft Martijn van Hese, de Zwolse partijleider van de Partij voor Cultuur, vrijdagavond bekendgemaakt in het Het Kunstenlab in Deventer.