Yolande (55) maakt haar vintagedroom waar: ‘Lekker met de camper vol kleding op pad en foto’s maken’

Op werkdagen is Yolande Ligterink (55) te vinden op de spoedpost van het Deventer Ziekenhuis. Nu heeft ze besloten haar twee grote hobby's in een professioneler jasje te steken. "Vintagekleding en fotografie."

Yolande start 'Miss Blitz Vintage' in Deventer.

“Het werk als receptioniste bij de Spoedpost en de Huisartsenpost is intensief, het is dan ook fijn om dit af te wisselen met wat luchtige zaken.” Yolande heeft het over haar twee grote liefhebberijen. “Vintagekleding en fotografie. Mijn hele leven vind ik dat al interessant”, vertelt ze. “Als kind maakte ik tekeningen van kleding en wilde ik films zien waar oude kleding in voorkwam. Ik knipte mooie plaatjes uit tijdschriften -dat doe ik trouwens nog steeds”, lacht ze.

Wit gebreid jurkje

“In mijn vrije tijd maak ik graag foto’s, van natuur of van de sfeer op een feestje. Man en kat zijn ook vaak aan de beurt. Jaren geleden zat ik op de fotovakschool, maar die technieken zijn nu allemaal iets verouderd.” Dat weerhoudt haar er niet van om de twee passies te combineren in één project: ‘Miss Blitz Vintage’. “Met Miss Blitz Vintage verkoop ik mooie vintage items voor vrouwen en maak daar zelf foto’s van. De modellen zijn een collega, een nichtje en een vriendin van een vriendin. Het laatste zetje was een jurk die ik zelf tegenkwam in een vintagewinkel. Zelf paste ik het wit gebreide modelletje niet, maar ik kon het niet laten hangen en nam het mee om zelf te verkopen.”

Campertje vol kleding

Voor een item in de verkoop gaat, gaan ze op pad om mooie foto’s te maken. “Die moeten een ongedwongen sfeer uitstralen. We gaan met een campertje vol kleding op weg naar een mooie locatie in de buurt. Het liefst in de natuur. Ik regisseer weinig aan de foto’s, modellen bepalen zelf hun poses.”

Vrouwelijk en elegant

Tot nu toe heeft Yolande vijf items verkocht. “Het gaat me niet om de winst, maar juist om even lekker in een ander wereldje bezig te zijn. Ik kan mezelf er helemaal in verliezen. De echte pareltjes zijn voor mij de heel vrouwelijke en elegante stukken, liefst met borduursels, franjes en glitters. Wel ben ik voor duurzaamheid, dus ze moeten wel vaker te dragen zijn.”

Fysiek winkeltje

Hoewel het tot nu toe hobbymatig was, kan dromen geen kwaad. “Het liefst was ik modeontwerpster geworden, maar dat zit er niet in”, lacht ze. “Een webshop of fysiek winkeltje zou ik ooit nog wel heel leuk vinden.”

