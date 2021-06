Yolande (57) werd slachtoffer van vuurwerkbom in Deventer: ‘Ik dacht: dit is het, een aanslag’

Het Deventer rode huis is eindelijk verkocht, maar blijft het icoon ook rood?

13:26 Het rode huis in de Vijfhoek is verkocht. In de zomer gaan andere mensen in het iconische pand in de nieuwbouwwijk wonen. Het stond op en af sinds half 2018 te koop. Potentiële kopers aarzelden over de brandweerrode kleur van de villa in het groen. Makelaar Miqa liet zelfs bewerkte foto's zien op Funda van de villa in het wit en grijs, alles om eventuele woningzoekers te trekken.