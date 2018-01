Yoni ondergaat de nieuwjaarsduik in Deventer: Ik hap nog steeds naar adem

Waarom is de nieuwjaarsduik eigenlijk niet gewoon op 1 januari? Symboliek, zegt Ewout Staartjes, organisator en ervaren winterzwemmer. Vandaag is het volle maan. Bij volle maan heeft een winterduik een helende werking, zeggen de Russen. En in Rusland, waar winterzwemmen gemeengoed is, daar kunnen ze het weten.

Die Russen zouden trouwens wel wat te zeggen hebben over het IJsselwater, dat ‘slechts’ 6 graden is. Kouder dan 4 graden, dan pas heeft het water z’n optimale helende werking. Niet dat we in Deventer vrolijk het water in rennen, spetteren en er weer uitrennen. Nee, ook hier is een winterduik een bloedserieuze aangelegenheid. Logisch, want doe je het verkeerd, dan is dat onschuldige, iets te warme IJsselwater ineens levensgevaarlijk. Er vooral niet te lang in blijven, is het welkome advies van Staartjes. Een minuut, hooguit. Tien ademteugen.