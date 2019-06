Yoram (23) kan volgens de rechter niet de brandstichter van de Proosdijpassage in Deventer zijn

Een 23-jarige verdachte is volgens de rechtbank niet degene die de brand veroorzaakte in de Proosdijpassage in Deventer. De brand was zo hevig dat twee inwoners door een raam naar beneden sprongen.

De brand brak uit in de nacht van 31 oktober vorig jaar. Meerdere personen werden geëvacueerd en twee dames sprongen zichzelf uit een raam in veiligheid. Voor de brand is geen technische oorzaak gevonden. De rechtbank ziet aanwijzingen dat er brand is gesticht. Maar dat het door de 23-jarige Yoram Z. is gedaan, daarvoor ontbreekt bewijs, zo oordeelde de rechtbank dinsdag.

De verdenking was grotendeels gebaseerd op getuigenverklaringen. Een van hen, een kennis van Z. uit de nachtopvang, was door het Openbaar Ministerie gevraagd op de zitting van twee weken terug te komen. Juist zijn verklaring was het belangrijkste bewijsmiddel. Maar op de zitting zaaide hij twijfel over wat hij eerder verklaarde.

Brandlucht

,,Zijn verklaring ter zitting was tegenstrijdig met zijn eerdere verhaal’', zo blijkt uit het vonnis. De getuige sprak Z. enkele uren na de brand. Hij vond het opmerkelijk dat Z. niet in de nachtopvang maar in de stad op straat had geslapen. Maar de getuige wist niet meer of het juist Z. was die in het gesprek over de brand begon, of hijzelf. Tegen de politie verklaarde hij dat de verdachte niet naar brand rook, op de zitting zei hij van wel. Een getuige die vlak voor de brand iemand in de Proosdijpassage zag, had het over een type jas die Z. die avond niet droeg.

Schizofrenie