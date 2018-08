Yosina Rumajauw, Sharon Doorson en Dennis van der Geest bij opening Nationale Sportweek in Deventer

In de aanloop naar deze feestelijke opening toe, zijn alle inwoners van de gemeente Deventer uitgenodigd om mee te doen aan een soort estafette. Per fiets, mountainbike, skateboard, of ander niet gemotoriseerd vervoer op wieltjes, vertrekt iedereen via drie verschillende aangegeven routes naar de jachthaven toe. Vanuit daar gaat iedereen gezamenlijk naar het festivalterrein van de Nationale Sportweek op sportpark Keizerslanden. Voor de deelnemers aan de estafette is er een speciale plek op het festivalterrein.