YouTubende magneetvissers uit Deventer willen juist boegbeeld zijn: ‘Verbod is erg dom’

Het gaat om een levensgevaarlijk projectiel, gemaakt voor vernietiging, dat weten ze zelf ook. ,,Of ik schrok? Hou op, schei uit, het hart zat me in de keel", zegt de rad pratende Mullekes. ,,Toen we zagen dat het om een bom ging, schakelden we gelijk de politie in. Die reageerden eerst geïrriteerd, maar ze namen het wel serieus.” Die nacht sliep Mullekes nauwelijks meer. ,,De EOD kwam pas in de ochtend. We zijn daarom zo vroeg mogelijk weer naar de plek gegaan”