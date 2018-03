YouTuber en burgemeester proberen met straattaal Deventer jongeren te bereiken

YouTuber Bardo Ellens uit Deventer heeft met een speciale video geprobeerd jongeren meer geïnteresseerd te krijgen in de gemeentepolitiek. In de video, die inmiddels ruim 11.000 keer is bekeken, test hij onder andere de straattaalkennis van burgemeester Heidema.