YouTubers Bardo en Dennis krabbelen op uit dal en zinnen op VEED Award

De hashtag MakeBanjoGreatAgain vertelt het verhaal van Bardo Ellens en zijn kompaan Dennis Broekhof. Jaren geleden ging het ze voor de wind, met hun kanaal BanjoMovies. De komische sketches waar hele werkweken aan gewerkt werd, vielen in de smaak bij het online publiek. Tot Enzo Knol zijn opmars maakte. ,,Voor zijn vlog was hij een paar uur op pad, knipte hij dat tot 20 minuten en klaar was hij. Mensen zaten meer op vlogs dan op korte sketches te wachten. We hadden moeite om relevant te blijven’’, zegt Broekhof. Met #MakeBanjoGreatAgain werd een nieuwe koers ingezet: meer reality en komische documentaires en een verwoede poging om een VEED Award te bemachtigen. ,,Dat is deels gelukt met de nominatie. Met de minste views van alle genomineerden maken we toch kans op twee mooie prijzen. We zien het als een stunt.’’

Minder kijkers

Nog steeds zien krijgen ruim driehonderdduizend mensen de video's van BanjoMovies in hun YouTube-overzicht te zien. Maar dat zijn er wel ruim 50.000 minder dan voorheen. ,,En het aantal views is gehalveerd. We moeten ons kanaal uit het slop trekken. De nominatie voor de awards past daar mooi in. We willen jongeren tussen 16 en 25 jaar vermaken. We nemen onszelf in de video's niet al te serieus. We lachen om het leven. Soms is het over het randje, een beetje grof.’’