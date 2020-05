Zaak ‘doodgeschudde’ baby Kaelan in Deventer laat weer langer op zich wachten

OM eist celstraf tegen Amza R. uit Deventer voor straatro­ven, maar kan woningover­val niet bewijzen

18:32 Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag in de rechtbank van Zwolle zeven maanden cel tegen de 22-jarige Amza R. uit Deventer. R. zou volgens het OM in juli 2019 twee straatroven hebben gepleegd in Deventer. Zijn telefoon werd ook gelinkt aan een woningoverval, maar daarvoor vond het OM te weinig bewijs.