Zaak over drugslab in Voorst vergt meer onderzoek

Vragen over het gebruikte geweld bij de arrestatie van twee van drie verdachten van betrokkenheid bij een drugslab in Voorst zorgen voor uitstel van de strafzaak. De rechters in Zutphen besloten vandaag dat extra onderzoek noodzakelijk is.

Bijna tandenknarsend las de voorzitter het oordeel van de rechters voor. Na maanden van onderzoek kwam de raadsman van Peter S. op dinsdag pas met zijn verzoeken om extra onderzoek. Bij de aanhouding in januari dit jaar werd S. gegrepen door een politiehond. De spieren in zijn been lagen open en hij heeft er tot op de dag van vandaag last van.

De advocaat wil onderzocht hebben of het geweld buitenproportioneel is geweest. Is dat het geval, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor een op te leggen straf. S. werd op 10 januari samen met Jan van der V. (35) uit Deventer en Patrick E. (41) uit Twello aangehouden op het terrein van een boerderij aan de Gravenstraat in Voorst. Het terrein werd al weken met een politiecamera in de gaten gehouden. In een schuur werd een drugslaboratorium gevonden. Daar is zeker 270 liter amfetamine, 911 gram mdma en 15 liter ghb aangetroffen.

Hulpje

Eerder is al besloten de zaak tegen Van der V. aan te houden ook om het gebruik van geweld door de politie te onderzoeken. E. was niet meer dan een hulpje, poogde zijn raadsman Jan Vlug aan te geven. E. voerde als manusje van alles houten platen aan om zo een schuld te voldoen. In januari plaatsten anderen een grote jerrycan in zijn wagen. Daarin bleek 1000 liter zoutzuur te zitten, een vloeistof die vaak gebruikt wordt bij de productie van synthetische drugs. En dat was net op de dag dat hij werd aangehouden. E. kon niet weten dat er een drugslab zat, zei de raadsman.

Volgens het Openbaar Ministerie was E. juist degene die de grondstoffen aanvoerde. Hij speelde zo een cruciale rol. ,,Kort na de inval van het arrestatieteam ben ik daar geweest. Die geur knalde je tegen de kop'', zei de officier van justitie. Volgens Vlug is niet bekend hoe een drugslab ruikt. ,,Ik zou het niet weten.''