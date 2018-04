Zadenveredelaar Vitalis schrapt forse uitbreiding in buitengebied Voorst

Auping maakt kans op Koning Willem I Plaquette

3 april Koninklijke Auping uit Deventer is één van de twaalf landelijk genomineerde bedrijven die kans maken op de Koning Willem I Plaquette voor duurzaam ondernemerschap. Auping werd vandaag in het zonnetje gezet in het Wisdom & Wonder Paviljoen van Wageningen University & Research.