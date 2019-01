Zandweerd nieuwsgierig naar nieuwe ‘Appie’

Het is woensdagochtend en in het leven van Willy (91) en Berty (88) te Riele betekent dat: boodschappen doen. En toch is het deze keer even anders dan anders. Hun vaste buurtsuper, de Albert Heijn aan de Johannes van Vlotenlaan in Deventer, is namelijk compleet vernieuwd. Berty kijkt eens om zich heen, ziet hoe de groenten met subtiele sprinklers vochtig worden gehouden, en zegt dat ze het mooi vindt.