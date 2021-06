Zandweerd-Noord gaat op safari: zoeken naar te hete plekken en naar oplossingen om af te koelen

Natuur trakteert Deventer op nachtelij­ke lichtshow; Sander Korvemaker legt het prachtig vast

19 juni De Deventer skyline is al op vele manieren op de foto vastgelegd, maar zoals Sander Korvemaker het in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft gedaan, is tamelijk zeldzaam. Immers, ‘lichtende nachtwolken’ komen niet vaak voor. Het natuurfenomeen zorgde voor een fraai beeld van de stad aan de IJssel. ,,Als er lichtende nachtwolken zijn, is het rond deze tijd. Vorig jaar viel het tegen, gisteren was het écht raak’’, zegt de Deventer hobbyfotograaf.