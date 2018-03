Ze kregen 3.185 stemmen.... maar willen niet in de gemeenteraad

Neem Sjoukje Leeuw, nummer 5 op de SP-lijst in Dronten. Ze is met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen, maar gaat niet. SP-beleid, legt de plaatselijke voorzitter Anneke Popa uit. ,,Alle SP-kandidaten hebben een verklaring ondertekend dat ze niet in de raad gaan zitten als ze met voorkeurstemmen worden gekozen’’, zegt Popa. ,,Dat geldt voor het hele land. En Sjoukje vindt het nog te vroeg om in de raad te zitten.’’