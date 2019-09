Zedek wil Deventer wat schoner maken en zet 25 levensgrote papiercontainers in Deventer

Kartonnen pallet

En als je ze niet kunt voorstellen, dan maken ze het wel. Dus de speciale papiercontainer is ook uniek. ,,En de pallet eronder", wijst De Ruiter. ,,Speciaal van karton. Er hoeft niks gescheiden te worden. Winkeliers zijn enthousiast. Ook zij mogen hun papier er in gooien. Dus ze zullen aan het einde van de dag echt vol zijn. We gaan honderd procent recyclen. Wereldwijd is onze leus Better Planet Packaging. Dat willen we dan juist in Deventer laten zien. We kunnen ons wel inzetten voor de plastic soup, maar wij vinden dan iedereen zijn eigen rotzooi op moet ruimen. Ook met een blik naar andere fabrikanten, van bijvoorbeeld blik of plastic. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen.”