Zeer grote brand verwoest groot deel van restaurant in Twello

De brand in het monumentale pand brak omstreeks 04.00 uur uit door nog onbekende oorzaak. De brandweer sprak al snel van een 'zeer grote brand' en rukte met groot materieel uit. Mensen die last hadden van de rook werden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. ,,Maar gelukkig was het windstil en ging de rook recht omhoog'', aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG).

Bij aankomst van de brandweer waren er geen personen meer aanwezig in het pand. Niemand raakte gewond. Omdat het restaurant in een vrijstaand pand gevestigd was, was de kans dat het vuur oversloeg op omliggende panden bovendien nihil.

De brand in restaurant De Vier Seizoenen in Twello verwoestte het complete dak.

Verwoestend

Na een kleine twee uur blussen gaf de brandweer het sein 'brand meester'. Volgens de VNOG is het dak volledig verloren gegaan. De rest van het gebouw is behouden gebleven, maar binnen zal de schade enorm zijn. ,,De schade is aanzienlijk. Er is in ieder geval ook waterschade'', aldus de VNOG-woordvoerder.

Om 06.00 uur ging een deel van de grote brandweerinzet weer retour naar de kazernes. Twee voertuigen bleven achter voor controlewerkzaamheden. Stichting Salvage zal de schade verder afhandelen.

Brand in De Vier Seizoenen in Twello.

Tweede keer

Het is de tweede zeer grote brand in Twello deze maand. Begin mei ging een bedrijfscomplex in het dorp in vlammen op. Daarbij werden drie bedrijven gedupeerd, waaronder de ijsproductiehal van Talamini.