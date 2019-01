Zeg het maar: wie moet de nieuwe burgemeester van Deventer worden?

De redactie van de Stentor is benieuwd naar jouw mening. Laat het ons hieronder weten:

Enquete poll Wie moet de nieuwe burgemeester van Deventer worden? Martijn Dadema (man, 43 jaar, GroenLinks, burgemeester van Raalte)

Ron König (man, 54 jaar, D66, waarnemend burgemeester Deventer)

Keklik Yücel (vrouw, 50 jaar, PvdA, voormalige Tweede Kamerlid)

Maakt me niets uit, als het maar een vrouw is!

Op dit moment is Ron König waarnemend burgemeester van Deventer. Hij heeft plezier in zijn baan, vertelde hij de Stentor. ,,Deze jas past beter dan gedacht.’’

Heeft hij daarmee een voorsprong op de (jongere) Martijn Dadema, die als huidig burgemeester van Raalte zijn buurgemeente uitstekend kent? Dadema viel als twitter-burgemeester landelijk op. Hij is in de race voor de titel van ‘beste lokale bestuurder van 2018’. 17 januari hoort hij of hij wint. Is Deventer toe aan een jonge, mannelijke bestuurder die helemaal bij de tijd is?

Vrouw

Of moet er (eindelijk) eens een vrouw aan het roer staan in de Koekstad? Dan kan Keklik Yücel een goede keus zijn. De PvdA-politica is bepaald niet bang, maakte ze vorig jaar duidelijk met een uitspraak als deze: ,,Linkse partijen kunnen zich meer dan terecht heel druk maken over misstanden in de katholieke kerk, maar zodra er misstanden zijn in de islamitische gemeenschap mag er niet over gesproken worden en kijken te veel politici weg.’’

Ze groeide op in Deventer en was tot 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Yücel heeft Turkse roots, wat een voordeel is in een multiculti-stad als Deventer. Bovendien heeft ze goede contacten in Den Haag: dat kan Deventer ten goede komen.

Vertrokken

De Stentor publiceerde zaterdag een lijst van potentiële burgemeestersnamen voor Deventer. De redactie maakte een overzicht van mensen die weleens gesolliciteerd kunnen hebben op de functie, nadat Andries Heidema vertrok en commissaris van de koning werd in Overijssel.

In dit verhaal vertellen enkele prominente Deventenaren aan welke voorwaarden de nieuwe burgemeester moet voldoen.

