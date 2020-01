Zeker veertig zaken van Whatsapp-fraude in Deventer en de teller loopt hard op

De politie in Deventer maakt zich grote zorgen over het aantal gevallen van Whatsapp-fraude in de omgeving. Op dit moment worden al zeker veertig zaken onderzocht en dat aantal loop snel op. Volgens politiechef Gert Telman komen zowel de criminelen in de onderzoeken als de geldezels die ze misbruiken, uit deze omgeving.

Vooral kwetsbare jongeren die makkelijk beïnvloedbaar zijn, laten zich gebruiken en stellen hun bankrekening beschikbaar aan de criminelen. De fraudeurs laten het geld dat ze binnenhalen op de rekening van de jongere storten, die het vervolgens contant opneemt en aan de crimineel geven. ,,Met het bankrekeningnummer kunnen we de geldezel vrij makkelijk vinden, maar wij pakken natuurlijk het liefst de criminelen die er achter zitten."

Nepprofiel

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat criminelen zich als een ander voordoen via een nep-whatsapp-profiel en familie of vrienden benaderen met de vraag geld te storten op een bepaald rekeningnummer. Ze zeggen dan vaak tegen het slachtoffer dat ze een nieuw telefoon- én bankrekeningnummer hebben.

Nieuw is dat de criminelen nu complete Whatsapp-profielen over weten te nemen. Eerst hacken ze de voicemail, vooral van mensen die een makkelijke toegangscode zoals 0000 of 1234 hebben. Een verificatiecode die nodig is om het account te activeren, laten ze dan naar de voicemail sturen die ze gehackt hebben en daarmee is het Whatsapp-account makkelijk over te nemen. Vervolgens benaderen ze bekenden van de echte eigenaar van het account en vragen ze om geld.

,,We krijgen een voortdurende stroom van dit soort fraudegevallen binnen”, zegt teamchef Gert Telman van de politie IJsselland-Zuid, waar Deventer onder valt. Waarom zoveel criminelen en geldezels uit deze regio komen, kan Telman ook niet verklaren. Ook de Fraudehelpdesk vindt het aantal zaken in Deventer opmerkelijk hoog.

Makkelijk misbruik

Behalve een aantal geldezels, die makkkelijk op te sporen zijn via hun bankrekeningnummer, heeft de politie IJsselland-Zuid inmiddels ook een aantal fraudeurs zelf te pakken. ,,Die pakken we natuurlijk liever dan de geldezels. Want dat zijn meestal geen criminelen, maar jongeren die zich makkelijk laten misbruiken voor dit soort zaken.”

Er lopen inmiddels strafrechtelijke onderzoeken naar de Whatsapp-fraudeurs en Telman verwacht binnenkort de eerste rechtszaak. Hij waarschuwt mensen die via Whatsapp geconfronteerd worden met verzoeken om geld hier nooit op in te gaan en op zijn minst de betrokken bekende te bellen om te controleren of het verzoek echt is.