Zelf gefabriceerd vuurwerk gevonden bij brand in Deventer: grote zorgen over ‘knutselaars’

VIDEO Na Halloween overtreft Deventer straat zichzelf met kerstver­sie­ring: ‘Bus vol Duitsers kwam zelfs kijken’

Niets is te gek voor de bewoners van de Kannenburg in de Deventer wijk het Oostrik. Al ruim dertig jaar versiert de buurt de straat en iedere kerst wordt het weer een stukje groter. ,,Het is toch al een extra sombere tijd door het coronavirus waar we nog steeds mee zitten.’’

25 december