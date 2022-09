Zelfs drie goals tegen Feyenoord is voor GA Eagles niet genoeg, het blijft wachten op eerste punten

Het zag er na een kwartier zo mooi uit voor Go Ahead Eagles: 2-0 voor tegen Feyenoord en eindelijk weer eens vlot, aanvallend voetbal. Aan het eind van de rit bleek het echter weinig waard: de Rotterdammers poetsten de achterstand nog voor rust weg en trokken in de tweede helft de winst naar zich toe. Onverdiend was dat niet, want GA Eagles bleek verdedigend veel te broos om aanspraak te maken op het eerste punt van de competitie: 3-4 in een waar doelpuntenfestijn.

Bij Go Ahead Eagles keerde rechtsback Mats Deijl na twee duels schorsing terug in de basisploeg. Het meespelen van Oliver Edvardsen - tegen Sparta geblesseerd uitgevallen - was even een vraagteken, maar de kleine Noorse aanvaller verscheen aan de aftrap. Ook Bobby Adekanye meldde zich in de basisformatie.

In de ziekenboeg: Gerrit Nauber, Martijn Berden, Jose Fontan, Finn Stokkers en Willum Willumsson. Jamal Amofa ontbrak eveneens, niet helemaal duidelijk of dat wegens een blessure was of een andere reden had. Rashaan Fernandes zat de eerste van twee wedstrijden schorsing uit.

Soms heb je van die voetbalwedstrijden waarin logica ver te zoeken is en de beginfase van GA Eagles - Feyenoord was er weer eens een voorbeeld van. Het nog puntloze Go Ahead met een waslijst aan afwezigen zou je op voorhand kansloos wanen tegen Feyenoord. Toch stond het echt 2-0 binnen een kwartier in de Adelaarshorst. GA Eagles scoorde in dertien minuten tijd net zo vaak als in de voorgaande vier wedstrijden bij elkaar.

Evert Linthorst brak de ban voor de ploeg van Hake, al kwam daar wat geluk bij kijken. Jay Idzes legde de bal terug met het hoofd na een vrije trap, Linthorst haalde uit en via de knie van Patrik Walemark zeilde de bal achter Justin Bijlow: 1-0. Tien minuten later verdubbelde GA Eagles zelfs de score: Adekanye met de prima voorzet, Lidberg met een rake kopbal van dichtbij: 2-0.

Sensatie in Deventer. Ineens bleek de ploeg toch pressievoetbal te kunnen spelen en dat nog wel tegen de nummer drie van Nederland van vorig seizoen. Een ongekende weelde. Het samenspel voorin tussen Lidberg en Adekanye bleek bovendien meer vruchten af te werpen dan de aanvallende combinaties die GA Eagles in de eerste vier duels probeerde.

Dat Feyenoord zou gaan reageren was wel duidelijk en dat deden de Rotterdammers ook vrij rap. Halverwege de eerste helft had Danilo de achterstand op aangeven van Walemark alweer gereduceerd tot een doelpunt, en GA Eagles moest ook weer regelmatig de verdedigende stellingen in. Al had Lidberg direct na de 2-1 alweer een derde Deventer doelpunt op de schoen. Hij vond de vuisten van Bijlow.

Daarna moest GA Eagles ver terug en was het vrouwen en kinderen eerst. Op miraculeuze wijze ontsnapte de ploeg van Hake aan een achterstand, maar de 2-2 van wederom Danilo bleek niet te voorkomen. Die kopte na weer een voorzet van Walemark raak. Szymanski was daarna dicht bij 2-3, De Lange redde GA Eagles met wat hulp van de paal.

Sylla Sow, de aanvaller die deze week overkwam naar GA Eagles, maakte begin tweede helft zijn officiele debuut in plaats van Linthorst. Adekanye moest er snel daarna ook - wederom geblesseerd - vanaf. Jahnoah Markelo verving hem.

Dat de pijp langzaam leeg raakte bij meer GAE-spelers bleek steeds duidelijker. Feyenoord had de wedstrijd voor rust al in handen genomen en de voorsprong voor de Rotterdammers kon niet uitblijven. Via Dilrosun kwam die er ook. Die mocht veel te makkelijk door de verdediging van GA Eagles dribbelen en de 2-3 hard en laag binnen schieten.

In de slotfase strooide Sebastian Szymanski met de 2-4 - een schot van afstand - nog wat extra zout in de Deventer wonden. Het toonde vooral aan dat het verdedigend veel en veel te broos is bij GA Eagles, dat zelf na rust amper nog in de buurt kwam van een fatsoenlijke kans. De 3-4 van Edvardsen in extra tijd gaf wel de score een fraaier aanzien, maar daar moest GA Eagles het mee doen.

Het treurige clubrecord, tien opeenvolgende nederlagen in de eredivisie, werd zodoende bijgeschreven in de annalen. Het zal ze bij de huidige selectie van GA Eagles - die slechts ten dele verantwoordelijk is voor die reeks - ongetwijfeld een rotzorg zijn. Als er in de komende twee wedstrijden tegen concurrenten Volendam en Emmen maar punten gepakt worden.

Go Ahead Eagles - Feyenoord 3-4 (2-2). 3. Patrik Walemark 1-0 (eigen doelpunt), 13. Isac Lidberg 2-0, 24. Danilo 2-1, 42. Danilo 2-2, 56. Javairo Dilrosun 2-3, 80. Sebastian Szymanski, 90+6. Oliver Edvardsen 3-4. Scheidsrechter: Manschot. Toeschouwers: 9.711.

Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Idzes, Bakker, Kuipers; Llansana, Rommens, Linthorst (46. Sow), Adekanye (52. Markelo); Edvardsen, Lidberg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.