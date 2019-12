Zelfs na stijging parkeertarieven is Deventer relatief goedkoop

In 2020 kost een uur op straat parkeren in de Deventer binnenstad ongeveer 2,59 euro per uur. Nu betaalt de automobilist nog 2,50, met een maximaal dagtarief van 25 euro. Dat is een wereld van verschil met het centrum van Amsterdam, waar parkeren al snel 7,50 euro per uur kost. Dat kan bovendien aardig in de papieren lopen, want er zijn straten in de hoofdstad waar de meter blijft lopen tot in het holst van de nacht.