Zelfs schapen, varkens en stroomstoten krijgen de Japanse duizendknoop in Deventer er niet onder

video Vincent en Yvette krabbelen op na de zondvloed in de Eifel, met heel veel hulp uit Apeldoorn en Twello

25 juli Hij belde zijn vader en zei nadat hun pension in de Duitse Eifel overstroomd was: ‘we zijn failliet’. Een week later lopen er tien mensen door het huis van Vincent Knol en Yvette Bosch in Fuchshofen om de boel weer schoon en ‘gebruiksklaar’ te krijgen. De teller van een crowdfundactie staat inmiddels op bijna 27.000 euro en het stel ziet, ondanks de nog steeds stromende regen, de toekomst van hun onderneming weer een beetje zonnig tegemoet.