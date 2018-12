Zelfs topclubs uit Portugal willen licht van Martin uit Deventer

Jubilerend Praamstra komt in Gulden Boek

6:00 Boekhandel Praamstra krijgt een vermelding in het Gulden Boek van de gemeente Deventer. Volgens de gemeente levert Praamstra ‘op voorbeeldige wijze een bijdrage aan Deventer als boekenstad en is de boekhandel een aanjager van het culturele leven in de binnenstad’.