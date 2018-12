Zelfs zijn eigen familie herkent Jos niet meer tijdens het Dickens Festijn in Deventer

Jos Debeij, in het dagelijks leven werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, voorgaand directeur van de bibliotheek Deventer, staat midden in koffieschenkerij Roemar. In stem zichzelf, in mimiek zijn Dickensfiguur Trotty Veck. Hij legt tegenover de blinden en slechtziendenclub Kiek Uut uit hoe zijn Dickens er al 25 jaar uitziet. Zijn rafelig gemaakte jas, ingedeukte hoek en vunzig pruikje gaan door de handen. Debeij legt in kleurrijke taal zijn mimiek uit. In ieders gedachten kan Trotty tot leven komen. Onderlip pruilt. de wenkbrauwen in een permanente verbaasde hoogheid. Hij hangt scheef op zijn wandelstok. Hij is al niet meer zichzelf.