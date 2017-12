Zendinstallatie RadioNL in Bathmen alweer gestolen

Voor de derde keer dit jaar hebben dieven toegeslagen bij de zendinstallatie van RadioNL aan de Hoekmansweg in Bathmen. De daders sloegen dinsdagochtend in alle vroegte toe. Gevolg is dat veel luisteraars in de regio Deventer deze populaire Nederlandstalige muziekzender thuis niet of heel slecht kunnen ontvangen.

RadioNL-directeur Nico Silvius geeft aan dat de zendinstallatie in Bathmen niet opnieuw wordt hersteld. ,,Deze locatie is te inbraakgevoelig en sinds de tweede inbraak in augustus (de eerste was in april, red.) zijn we ook niet meer verzekerd. De verzekeraar durft dit niet meer aan.''

Silvius schat dat hij in Bathmen al met al zo'n 100.000 euro schade heeft geleden waarvoor RadioNL zelf opdraait. ,,Ze zijn met grof geweld te werk gegaan. Het hekwerk hebben ze met pneumatische scharen kapot geknipt.''

Vergunning

Streven is zo snel mogelijk in de omgeving van Bathmen een nieuwe zendinstallatie op te tuigen. Silvius heeft al enkele locaties in beeld en wacht op een vergunning van het Agentschap Telecom. ,,We hebben een antenne- en zenderbouwer en aannemer klaar staan. Als de vergunning binnen is, kan de nieuwe zendinstallatie binnen 24 uur worden gebouwd.''