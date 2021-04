Zes jongens mishandelen man in Deventer en staan op beeld: ‘Meld je snel, anders geven we de beelden vrij’

Zes jongens hebben in maart in Deventer een man mishandeld. De politie komt nu met het incident naar buiten, in de hoop dat de tieners zich melden. Zo niet, dan worden camerabeelden vrijgegeven. Het slachtoffer kon ontkomen door hulp van een omstander; een van de daders is al wel ter plekke aangehouden.

De jongens, van ongeveer 12 tot 16 jaar oud, hingen op 17 maart wat rond op het Broederenplein in de stad. Ze kregen 'gedoe’ met een volwassen man, schrijft de politie op Facebook. De man viel na wat geduw en getrek op de grond. ‘En terwijl hij op de grond lag, vonden jullie het allemaal nodig om hem te schoppen en te slaan.’

Een omstander greep in en het slachtoffer kreeg kans op te staan. Vijf jongeren vlogen ervandoor in de richting van de Spinhuissteeg. Een zesde dader was volgens de politie 'wel mans genoeg om te blijven staan’ en is direct aangehouden.

Duidelijke camerabeelden

De Deventer politie richt zich in het Facebook-bericht nadrukkelijk tot de daders zelf, in de hoop dat zij zich melden. Er zijn namelijk goede camerabeelden waarop het vijftal duidelijk in beeld komt. ‘Meld je bij ons en voorkom dat we de camerabeelden openbaar maken’.

De eerste dader droeg zwarte sneakers, een zwarte broek en een donkere Robey-jas met een wit vlak op de rug. De witte jongen is ongeveer 16 jaar. ‘Toen het slachtoffer op de grond lag trapte je hem tegen zijn hoofd en vervolgens nog eens tegen zijn lichaam.’

De tweede gezochte jongen is 12 tot 14 jaar oud en licht getint. Hij droeg zwarte sneakers, een donkere trainingsbroek met wit logo op het bovenbeen en een zwarte jas met capuchon. Op zijn hoofd had de knul een groen petje. ‘Je bent een stukje kleiner dan de rest van de groep. Je sloeg het slachtoffer tot twee keer toe.’

Quote Toen het slachtof­fer na wat duwen en trekken op de grond lag, schopte je hem vier keer tegen zijn lichaam en zijn hoofd Politie Deventer

Ook een 15- of 16-jarige jongen met een lichte huidskleur wordt gezocht. Hij droeg hoge Nike-sneakers, wit met rood en zwart. De jongen had een zwarte broek aan en een zwarte doorgestikte jas. Over zijn hoofd droeg hij de capuchon van zijn lichtroze trui. ‘Toen het slachtoffer na wat duwen en trekken op de grond lag, schopte je hem vier keer tegen zijn lichaam en zijn hoofd.’

Petje viel af, ‘zo fanatiek was je’

De vierde verdachte is een jaar of 16 met een witte huidskleur. Hij droeg afgetrapte Nike-sneakers met zwart logo, een zwarte trainingsbroek met rode streep op de pijpen en een zwart met rood trainingsjack. Daaroverheen droeg hij een lichtblauwe gewatteerde jas. De jongen had een zwarte pet met wit Adidas-logo op zijn hoofd. ‘Eenmaal bij het slachtoffer aangekomen, geef je hem een klap en zodra hij op de grond gevallen is, geef je hem nog een stomp en een trap na. Je was zo fanatiek dat zelfs je pet op de grond viel, daarom weten we dat je donker haar hebt’, schrijft de politie.

De laatste gezochte dader had witte sneakers aan en droeg een grijze broek, een zwarte jas met capuchon en een zwarte rugzak over zijn schouder. De licht getinte jongen is een jaar of 15 en heeft donker krullend haar. ‘Je gaf het slachtoffer een schop en een stomp toen hij al op de grond lag, alsof het allemaal nog niet genoeg was.’

Binnen twee weken naar het bureau

De Deventer politie spreekt klare taal: ‘Dit zijn geen grappen. Wij konden er niet om lachen en het slachtoffer ook niet. Meld je binnen twee weken met de ouders bij ons op het bureau. Bellen mag natuurlijk ook: 0900-8844. Door je te melden, voorkom je dat we de beelden openbaar maken. Het zaaknummer is 2021119798.’