Zes man bij ‘groots’ pietenprotest bij provinciehuis tegen ‘nieuwe’ Deventer pieten

Bij het provinciehuis in Zwolle hebben woensdagmiddag vijf mensen samen met PVV’er Joeri Pool geprotesteerd tegen de plannen om de kleur van de pieten in Deventer geleidelijk aan te laten veranderen.

Onlangs ontstond in Deventer onrust nadat burgemeester Ron König bij de organisatie van de sinterklaasintocht de eis had neergelegd dat dit jaar een derde en volgend jaar twee derde van de pieten een roetveegpiet moest zijn. Later werd door de gemeente en de organisatie een compromis over de pieten bedacht, maar daar doen de partijen nog geen uitspraak over. Een groep van ruim honderd demonstranten liet eind oktober voorafgaand aan een raadsvergadering weten dat zwarte piet zwart moet blijven.

Steun blijft uit

Die groep kreeg echter geen bijval bij politici en zou het daarom gisteren hogerop zoeken: bij het provinciehuis in Zwolle. Joeri Pool van PVV Overijssel dacht daar te worden gesteund door Deventer actiegroepen die strijden voor zwarte pieten, maar kwam daarbij bedrogen uit. Voorafgaand aan de vergadering van de Provinciale Staten, waarin hij tevergeefs een plan indiende om zwarte piet in Overijssel zwart te houden en de voorstelde om de subsidie voor de sinterklaasintocht in Deventer in te trekken als daar anders gekleurde pieten zouden rondlopen, stond hij te midden van vijf protestanten.

Onder druk gezet

De actiegroepen uit Deventer lieten verstek gaan. ,,Ze worden onder druk van de gemeente uit het zwarte pietenhuis in Deventer geweerd, waar ze 30 november in zouden trekken. Daarom konden ze hier niet bij zijn’’, zegt Pool.

Hij doelt op het plan van het Huis van Sinterklaas op de Stromarkt, direct na de Deventer Intocht op zaterdag 30 november. Daar zouden de sint en alleen zwarte pieten te zien moeten zijn. Gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman verwijst het gerucht van deze ‘uithuiszetting’ echter naar het rijk der fabelen. ,,Hoewel het kort dag is, proberen we juist mee te denken en ze een vergunning te verlenen. Mits de aanvraag in orde is.’’