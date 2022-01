Zes tips na mysterieuze vondst in vermissingszaak Ercan Özturk

De politie heeft zes tips binnengekregen na haar meest recente oproep in de vermissingszaak van Ercan Özturk uit Apeldoorn. De waarde daarvan moet volgens woordvoerder Sigrid Passchier nog bewezen worden. ,,We onderzoeken of ze bruikbaar zijn.’’

Een diepe kuil met een schep ernaast. Dit mysterieuze tafereel trof een wandelaar eind 2021 aan op landgoed Kranenkamp bij Schalkhaar. ,,Dat is inderdaad iets vreemds. Want dat maken we hier nooit mee’’, duidt Gerben Visser van grondeigenaar IJssellandschap de vondst. ,,Voor zover ik weet heeft de vrouw zich niet bij ons gemeld, maar is ze vervolgens naar de politie gegaan.’’

Wie gaf de tip?

Die bracht de kuil in verband met de vermissing van Ercan Özturk. Sinds 28 maart is de destijds 29-jarige Apeldoorner al spoorloos. Het is niet voor niets dat de politie beide zaken aan elkaar linkt. Op maandag 13 december zocht ze immers met man en macht in een ander bos bij Schalkhaar. Dat gebeurde na een anonieme tip. De politie wil dolgraag dat die tipgever zich meldt. Maar dat is tot op heden niet gebeurd.

De oproep die ze vorige week deed naar aanleiding van de aangetroffen kuil, leverde meer op. ,,We hebben tot nu toe zes tips ontvangen; we onderzoeken of ze bruikbaar zijn’’, zegt woordvoerder Sigrid Passchier. Ondertussen worden ook de sporen die op het landgoed zijn aangetroffen - de politie beschouwt de schep bijvoorbeeld als bewijsmateriaal - aan een uitvoerige inspectie onderworpen. ,,Dat neemt alleen best veel tijd in beslag.’’

Passchier bevestigt dat het onderzoek ter plaatse is afgerond. ,,De grond is weer vrijgegeven. Wat zij er mee doen is aan hen’’, doelt ze op IJssellandschap. Voor Visser, die aangeeft dat landgoed Kranenkamp gevrijwaard is gebleven van ramptoerisme, is dat een voor de hand liggende. ,,We gaan de kuil dichtgooien. Er gaat letterlijk zand over.’’

IJssellandschap gaat de kuil weer dichtgooien. ,,Er gaat letterlijk zand over.''

Geen mededelingen over sporen Vlak na het speurwerk op 13 december in het bos in Schalkhaar doorzocht de politie ook voor de tweede keer een woning in Deventer. Kort nadat Özturk als vermist werd opgegeven, gebeurde dat aan de Lebuïnuslaan. Afgelopen maand werd een huis aan de Zevenbergenstraat gedurende vijf achtereenvolgende dagen doorzocht. Na het onderzoek in die woning maakte de politie bekend dat daar sporen zijn gevonden. Die zijn nog steeds in onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut, meldt politiewoordvoerder Ellen Prummel. ,,Over de uitkomst hiervan zullen geen mededelingen gedaan worden.’’ De politie houdt inmiddels, vanwege de lange duur van de vermissing van de Apeldoorner, ernstig rekening met de mogelijkheid dat Ercan Özturk niet meer leeft. Er wordt door een team van 25 rechercheurs aan de zaak gewerkt.

In dit bosperceel werd een kuil aangetroffen waar de politie alles over wil weten.